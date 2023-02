La vie de Gareth Southgate adaptée au théâtre

Il ne manque plus qu’une pièce sur Didier Deschamps au festival d’Avignon.

La vie du sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate sera adaptée dans une pièce de théâtre au Royal National Theatre de Londres. Intitulée Dear England, elle se concentrera sur la pression des penaltys chez les Three Lions et le travail de Southgate sur l’aspect mental, allant du penalty manqué de l’ancien international anglais en demi-finales de l’Euro 1996 jusqu’à la séance de tirs au but remporté contre la Colombie lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2018. Cette pièce a été écrite par James Graham et c’est le célèbre acteur britannique Joseph Fiennes qui jouera le rôle du technicien de 52 ans.

La première aura lieu en juin prochain.

Pas sûr qu’Harry Kane voudra aller la voir.