Encore un nouveau rebondissement dans le feuilleton du moment à Nantes.

Nouveau directeur sécurité sûreté du FC Nantes, David Amaré est en guerre contre la Brigade Loire, dont il a fait retirer de la Beaujoire tout le matériel, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le groupe ultra. Ce jeudi, un nouvel acteur est entré dans la danse : Event Safety, entreprise de sécurité privée qui fournit les stadiers de la Beauj’. « Event Safety a pris la décision de se retirer de la tribune Loire du stade de la Beaujoire et par conséquent dans un premier temps également du stade, sans jamais fermer la porte à un retour, mais pas n’importe comment », écrit la société.

Elle dénonce l’absence de « rencontre avec les responsables de la Brigade Loire, ce qui est juste une erreur de communication », la « volonté de réforme assez radicale » du DSS, « des consignes dangereuses pour le personnel de sécurité » à l’occasion de la réception de l’AS Monaco vendredi dernier, une situation qui « ne permet pas que son personnel soit dans une situation sereine juste pour l’application d’une politique sécuritaire non raisonnée et dont la mise en place n’est pas adaptée […] l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés ». Event Safety décrit « une politique dangereuse pour (son) personnel sans concertation avec tous les acteurs ». « Et surtout sous l’excuse que nous sommes des agents de sécurité », termine la direction de la société.

« Il se murmure que les “gros bras” d’une nouvelle boîte seront déployés ce soir (à domicile contre Marseille) pour appliquer les consignes et faire le sale boulot », a réagi Romain Gaudin, capo et porte-parole de la Brigade Loire.

Je vous encourage à lire ci-dessous le communiqué d’une boite de sécurité privée qui a refusé les méthodes demandées par le FCN. Il se murmure que les « gros bras » d’une nouvelle boite seront déployés ce soir pour appliquer les consignes et faire le sale boulot. À suivre… https://t.co/ArRaVQMQ0O — Romain (@RomainGaudin) September 1, 2023

Waldemar Kita n’a plus qu’à faire la sécurité lui-même.

Suivez la dernière journée du mercato !