La sélection espagnole s’excuse après son imitation du haka

Il n’est jamais trop tard.

La semaine dernière, les sélections espagnole et néerlandaise ont créé la polémique après des imitations du haka en Nouvelle-Zélande, terre d’accueil de la Coupe du monde féminine qui débute ce jeudi. En effet, le haka est une danse traditionnelle qui n’est pas faite pour s’amuser, ce que les joueuses espagnoles ont visiblement compris ce lundi. Après leur cérémonie d’accueil organisée par des membres de la tribu Rangitane O Manawatu iwi, la capitaine de l’équipe, Ivana Andrés, a tenu à présenter des excuses au nom de tous, pour cette imitation considérée comme « irrespectueuse » par la population locale. « Nous ne sommes à Aotearoa en Nouvelle-Zélande que depuis quelques jours et nous avons tant à apprendre sur votre culture. Par conséquent, merci beaucoup pour la gentillesse de consacrer quelques minutes de votre sagesse, en particulier dans un moment aussi important que Matariki (le nouvel an maori, NDLR). Nous aimerions également voir Matariki comme un moyen de renouveler notre enthousiasme et pour nous d’apprendre à profiter, à partager et à atteindre de nouveaux objectifs et à demander pardon pour nos erreurs et à en apprendre davantage chaque jour. Nous savons à quel point le mana (statut, NDLR) est important pour les Maoris et nous aimerions donc le célébrer en vous offrant un maillot de notre équipe », a déclaré la joueuse du Real Madrid.

😍 ¡Un acto 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞! 💗 Gracias, de corazón, por esta bienvenida al Mundial. ⌛️ ¡4 DÍAS PARA NUESTRO DEBUT! 🔗 https://t.co/GZaIXpzNM4#JugarLucharyGanar I #FIFAWWC pic.twitter.com/HYKGKLj0jO — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 17, 2023

Elle haka leur apprendre à danser le flamenco en échange.

