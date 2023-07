Nouvelle-Zélande : pourquoi il ne faut surtout pas prendre le haka à la rigolade

En Nouvelle-Zélande, le haka s’utilise au pluriel et porte de multiples significations. Un art bien plus subtil qu’il n’y paraît et à manipuler avec délicatesse. Le plus connu de tous est le « Ka Mate », composé par le chef māori Ngāti Toa Te Rauparaha, et dévoilé au grand public en 1987, lors de la première Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Depuis, certains se laissent aller et pensent pouvoir s’approprier le geste et la culture néo-zélandaise sans conséquence. Les Lyonnais l’avaient tenté en 2006 pour célébrer un titre de champion de France, mais cela se passait à des milliers de kilomètres d’Auckland. Les sélections espagnole et néerlandaise qui ont imité le haka sont tombées dans le piège dès leur arrivée sur le territoire pour préparer leur tournoi, offensant profondément leurs hôtes néo-zélandais par cette caricature. Un avertissement cependant utile avant la Coupe du monde féminine de football, qui débute le 20 juillet prochain, et qui permet de rappeler l’origine de cette danse, coutume du pays à la fougère.

Attention, c’est sacré

Toujours très en vue du côté des rugbymen, le haka n’est pas un art dédié à ce sport ni au domaine sportif. Pour le professeur Steve Jackson, spécialiste du sport et de l’identité nationale, « c’est aux organisations sportives nationales, à leurs équipes et à leurs athlètes qu’il appartient de décider d’utiliser ou non le haka ». Les footballeurs et footballeuses ont choisi de s’abstenir, contrairement à leurs homologues du XV, mais aussi du cricket, hockey sur glace ou football américain. Dans tous les cas, chacun se doit de respecter cette danse qui peut être retravaillée de différentes manières pour l’intégrer à ses performances sans jamais oublier de s’entraîner et de comprendre son sens avant de la pratiquer. En Nouvelle-Zélande, la plupart des lycées possèdent leur propre haka, qui peut servir à accueillir ou quitter des visiteurs autant qu’à honorer des personnes et leur témoigner du respect. Une valeur qui est mise en avant par Jeremy Hapeta, maître de conférences en éducation physique māori à l’université d’Otago, au sud du pays, après avoir visionné les vidéos des joueuses espagnoles et néerlandaises. « Les équipes espagnoles et néerlandaises sont venues chez nous et ont brisé le précieux héritage familial. Une erreur peut être pardonnée, mais sans excuses, il n’y a rien à pardonner. » Les sélections ont beau avoir supprimé leur vidéo, la pilule ne passe visiblement pas.

Le haka n’est pas un jouet ou quelque chose avec lequel on peut jouer. C’est sacré pour beaucoup. Steve Jackson, auteur de « Sports et Performances indigènes : le Haka des All Blacks et les politiques identitaires en Nouvelle-Zélande »

Les deux spécialistes néo-zélandais s’accordent sur l’importance du savoir-faire sans oublier de rappeler l’effet qu’un tel acte pourrait provoquer dans un autre pays. « C’est comme si une équipe de football étrangère venait en France et « essayait » en plaisantant de chanter l’hymne national français sans en connaître les paroles ou sans comprendre à quel point il est sacré, débite Steve Jackson. Le haka n’est pas un jouet ou quelque chose avec lequel on peut jouer. C’est sacré pour beaucoup. » Lors du Mondial se déroulant en partie sur la « terre du long nuage blanc », les Football Ferns pourraient interpréter un chant avant leurs rencontres, le « waiata », dans les vestiaires plutôt que sur le terrain. Tout comme un haka, les waiata sont des chants qui peuvent renforcer les sentiments, exprimer un deuil ou raconter des histoires. Ce choix est d’une part personnel, d’autre part dû à la logistique d’avant-match de la FIFA qui n’autorise pas forcément ce genre de cérémonial.

Faire un haka, c’est sportif

Une fois les règles posées, faut-il encore réussir son haka. Et cela relève de la prouesse, puisqu’il s’agit d’exprimer un message, un savoir-faire, une technique héritée depuis plusieurs millénaires. Par exemple, pour les All Blacks, le haka signifie « porter le maillot et de communiquer qu’ils ne sont que les “gardiens” du maillot, c’est-à-dire qu’ils n’en sont pas les propriétaires permanents. Ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pendant qu’ils portent le maillot et représentent la Nouvelle-Zélande », comme l’explique Jackson, ancien hockeyeur des Ice Blacks. Les paroles des acteurs annoncent une tempête, un combat qui mettra leurs adversaires à rude épreuve. « Au, au, aue ha! (C’est mon moment !) I ahaha! (L’attente explose !) Ka tu te ihiihi (Sentez la puissance) Ka tu te wanawana (Notre domination s’élève) Ki runga ki te rangi e tu iho nei, tu iho nei, hi! (Notre suprématie émerge, pour être placés au sommet !) » traduit méthodiquement Steve Jackson.

<iframe loading="lazy" title="First All Blacks Haka of 2023" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/TVL0Tt5JatY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Et pour le mettre en scène, c’est une tout autre histoire. Il ne s’agit pas de frapper ses cuisses et de hurler à gorge déployée comme les vidéos veulent nous le faire croire. Il y a une multitude de combinaisons possibles en fonction des cultures et des enseignements reçus. « C’est bien plus que prononcer quelques mots et faire quelques gestes ! À travers leur culture orale, les Maoris ont consigné leurs traditions culturelles dans des chansons, des danses et d’autres formes d’art et d’artisanat, assure le théoricien Hapeta. C’est une façon d’enregistrer et de préserver notre riche histoire. » Une richesse qui perdure tellement que les paroles et les gestes ont traversé les âges pour exprimer aujourd’hui le passé, le présent et le futur de toute une civilisation. Et c’est cette synchronisation de la parole et de la gestuelle qui rend l’exercice à la fois complexe et spectaculaire. Pas de pression, pas de limite de temps, ce sont les paroles qui dictent le rythme et l’exécution des mouvements, au risque d’avoir de longues minutes de temps additionnel.

Pour la première fois dans l’histoire du football, l’Australie et la Nouvelle-Zélande accueilleront les joueuses de 32 sélections pendant un mois de compétition. Un bon moyen de montrer qu’elles aussi peuvent devenir une terre de football en plus de leur domination au rugby. Alors, avec un haka ou pas, les Néo-Zélandaises défendront leurs couleurs et leurs valeurs sur le terrain, et en dehors.

La Nouvelle-Zélande abandonne à la mi-temps face au Qatar en raison d'un acte raciste