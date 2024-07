Pronostic Nouvelle-Zélande France : Analyse, cotes et prono du match des Bleues aux Jeux Olympiques 2024

Ce mercredi soir, l’équipe de France féminine olympique entame son dernier match de la phase de groupes, en affrontant la Nouvelle-Zélande à Lyon. Retrouvez nos pronostics Nouvelle-Zélande France ! Et Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Nouvelle-Zélande France

La Nouvelle-Zélande en ballotage défavorable

La Nouvelle-Zélande, qui occupe actuellement la dernière place du classement avec zéro point, peine à convaincre dans cette compétition. Les Néo-Zélandaises, futures adversaires de la France, ont en effet essuyé deux défaites consécutives : 2-1 contre le Canada et 2-0 contre la Colombie. En février, les Football Ferns avaient assuré leur qualification pour les JO en remportant des victoires éclatantes : 7-1 contre les Fidji en demi-finale et 11-1 contre les Îles Salomon en finale. Mais l’adversité était faible. Co-organisatrice du dernier Mondial, la Nouvelle-Zélande n’avait pas su passer les poules.

La France dans le doute

L’an dernier au Mondial, les Bleues avaient été éliminées en quarts par l’autre co-organisatrice, l’Australie (aux tirs au but). Sur ces JO, la France, après une défaite de dernière minute face au Canada (1-2), aborde la dernière journée de la phase de poules avec prudence. Son premier match face aux Colombiennes avait aussi été délicat, mais avait tourné en sa faveur (3-2). Les filles d’Hervé Renard menaient 3-0 avant de se faire remonter, mais de voir la Colombie finir à 10. Avec un Canada, dont la pénalité de 6 points pourrait être levée ou diminuée, les Bleues seraient bien inspirées de l’emporter contre la Nouvelle-Zélande pour sécuriser leur place en quarts de finale et éviter toute mauvaise surprise.

Avantage France sur le papier

La Nouvelle-Zélande mise sur une équipe rajeunie pour ce tournoi, avec Wilkinson étant l’unique attaquante de plus de 30 ans (126 sélections, 32 buts). On y trouve de jeunes espoirs comme Riley (PSV, 24 sélections, 6 buts), Hand (28 sélections, 8 buts), et la jeune Clegg (18 ans). Pour le dernier match de poules, Hervé Renard pourrait devoir ajuster son équipe. Peyraud-Magnin et Wendie Renard sont blessées, ce qui pourrait permettre à Griedge Mbock de revenir. Amel Majri et Clara Mateo sont absentes, mais les jeunes Vicki Becho, Louna Ribadeira, et Inès Benyahia sont disponibles. En attaque, Diani et Katoto, déjà buteuse trois fois, seront sans doute la clés.

Les compositions probables pour ce Nouvelle-Zélande – France :

Nouvelle-Zélande : Leat – Barry, Stott, Bowen, Bott – Kitching, Steinmetz, Taylor, Riley – Hand, Clegg.

France : Peyraud-Magnin (ou Picaud) – De Almeida, Mbock, Renard (ou Lakrar), Bacha – Geyoro, Toletti, Dali – Cascarino, Katoto, Diani

La France valide sa qualification devant son public

Pour cette dernière journée, les Françaises qui vont jouer devant leur public, arrivent en favorites pour cette rencontre contre une Nouvelle-Zélande qui a perdu ses deux derniers matchs dans cette compétition. Une victoire est cruciale pour la France, qui doit impérativement l’emporter pour se rapprocher de la qualification pour le tour suivant.

