La réponse ironique d’Antoine Kombouaré sur les émoluments de Luis Enrique

Le retour du roi du divertissement.

En ce moment, il suffit de tendre une perche à Antoine Kombouaré pour obtenir une bonne blague. Après les piques balancées à Vincent Labrune, et sa réaction pleine d’ironie quant à la suspicion de rachat du club par Alexander-Arnold, c’est au tour de Luis Enrique d’être la cible de l’entraîneur nantais. Informé sur la position radicale du coach espagnol avec la presse – il est prêt à baisser son salaire de 50% pour ne plus parler aux médias – le Kanak a encore répondu avec humour.

« Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers ! »

Si on lui proposait, serait-il prêt à consentir les mêmes efforts que Luis Enrique ? « Si je gagnais son salaire, oui. Est-ce que c’est une bonne réponse? Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers! Vous connaissez les montants? C’est ce qu’il a dit vraiment? Il a dit ça de façon sérieuse? Voilà, j’ai répondu », enchaîne-t-il dans une tirade dont lui seul a le secret. Dans un ton plus solennel, Antoine Kombouaré rappelle son rapport avec la presse. « La vérité est que je passe un bon moment avec vous. Mais si on me laisse le choix, je n’aurais aucun problème à m’en passer. Je n’ai jamais, jamais écouté une conférence de presse ».

Et sinon, que pense-t-il du gouvernent Barnier ?

