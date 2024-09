Luis Enrique prêt à baisser son salaire pour ne pas avoir à répondre aux journalistes

Taquin, Luis Enrique.

Avant d’affronter Rennes, ce vendredi, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, l’entraîneur espagnol du PSG était en forme en conférence de presse. Jusqu’à balancer aux journalistes présents devant lui qu’il aimerait ne plus avoir à venir s’exprimer face à eux avant et après les matchs.

« Je n’ai jamais écourté une conférence de presse, j’aime parler, je dis ce que j’ai à dire. C’était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l’éviter je l’éviterai, surtout les interviews post-matchs », s’est-il amusé.

Même si ces interviews se font pieds nus sur la pelouse ?

