La première équipe de France féminine de futsal rassemblée à Clairefontaine

À jamais les premières.

Trente joueuses se sont rassemblées pour la toute première fois à Clairefontaine ce lundi, pour la création d’une équipe de France féminine de futsal. Le coup d’envoi d’un stage de quatre jours en guise d’observation pour le sélectionneur Pierre-Étienne Demillier et son staff, avant un premier rendez-vous officiel le 7 novembre prochain, contre la Finlande.

Parmi les participantes, Alexandra Atamaniuk a déjà connu le château avec les sélections jeunes, championne du monde U17 et d’Europe U19 avec les Bleuettes. « Clairefontaine a énormément évolué depuis la dernière fois où je suis venue en 2014. J’avais moins de 20 ans, c’est une chance inouïe, une grande fierté, a-t-elle confié dans des propos relayés par le site de la FFF. L’année dernière j’ai signé au Stade Brestois qui a ce double projet de faire du football et du Futsal. J’ai entendu parlé de ce projet d’Équipe de France Futsal. J’ai toujours des ambitions, c’est l’opportunité de porter à nouveau ce maillot bleu. Je me suis dit : « Allez go ! feu ! donne tout »(rires). »

Chouette, une 22e équipe de France à supporter !

Kheira Hamraoui s’exprime avec rancoeur sur le PSG et l'équipe de France