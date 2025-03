La Premier League et la Liga avec plus de dix qualifiés pour l’Europe la saison prochaine si…

Bienvenue chez les apothicaires !

Un impensable alignement de planètes pourrait permettre au 11e de Premier League d’être qualifié pour l’Europe en fin de saison. Comme rapporté par The Athletic ce mardi, avant le coup d’envoi des huitièmes retour de C1, il y a un monde existant où onze écuries du championnat anglais pourraient disputer les joutes européennes la saison prochaine. Un scénario d’abord permis par les quatre premières places qualificatives pour la C1 (occupées après 28 journées par Liverpool, Arsenal, Nottingham et Chelsea) par le biais du championnat, plus la cinquième en bonus (Manchester City) si l’Angleterre finit dans les deux premiers du classement UEFA. Ce qui est plutôt bien parti pour les Anglais, leaders de ce classement.

100% de victoires anglaises en C1 et C3

Les qualifiés anglais pour la Ligue des champions pourraient même atteindre le nombre de sept, dans le scénario où Aston Villa remporte la C1 sans finir dans le top 5 en Premier League (gagner le trophée est qualificatif pour la prochaine édition, au cas où vous ne le saviez pas). Dans le même temps, soit Tottenham ou Manchester United devront aller chercher la Ligue Europa, dont la victoire finale donne un ticket pour la C1. Conséquence au classement, tout se décale alors d’un cran. La sixième place de PL devient directement qualificative pour la Ligue Europa et la septième donne un accès à la Ligue Conférence.

Dans le même temps, deux places en Europe sont réservées aux vainqueurs de la FA Cup, qualificative pour la C3, et la Carabao Cup, qui donne accès aux barrages de C4. Dans le cas où ces équipes sont déjà qualifiées pour une compétition européenne, ces deux tickets reviendront alors à ceux qui sont le plus proches des places européennes (potentiellement du 7e au dixième, selon les scénarios évoquées ci-dessus).

Un onzième club pourrait éventuellement se qualifier (provisoirement Crystal Palace) si Liverpool et Newcastle, finalistes de la FA Cup, se placent parmi les qualifiés direct par leur position au classement à l’issue de la saison. Autre moyen tout simple, que Chelsea remporte la Ligue Conférence en fin de saison, ce qui libèrerait potentiellement une place européenne pour le 11e de Premier League.

Dix qualifiés potentiels pour la Liga

Même principe pour LaLiga en Espagne, avec potentiellement six qualifiés en C1 en cas de deux premières places au classement UEFA, et une potentielle victoire de la Real Sociedad (11e de Liga) en C3, qui peut aussi passer par la coupe nationale. Cela porterait le nombre de qualifiés européens espagnols à huit, avec les places du classement attitrées à la C3 et la C4. De l’autre côté des Pyrénées, ces places qualificatives pourraient monter au nombre de dix si la Sociedad ne remporte pas la Coupe du Roi (dont les autres concurrents sont le top 3 du championnat), ce qui libèrerait une place en plus.

Le tout pendant que le Betis remporte la Ligue Conférence. Dans ce monde parfait, l’Espagne pourrait alors avoir dix qualifiés pour les coupes d’Europe, soit un de moins que l’Angleterre, qui dispose d’une place qualificative pour la C3 en plus avec sa Coupe de la Ligue (qui n’a rien à voir avec la Supercoupe, équivalent du Trophée des Champions en France ou du Community Shield outre-Manche, compétitions qui n’attribuent pas de place européenne).

Allez, il est temps d’aller prendre l’air.

