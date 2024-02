La ministre des Sports réagit au bus de supporters niçois caillassé

La réaction n’aura pas tardé à arriver.

Le caillassage du bus de supporters niçois à leur retour de Lyon fait déjà réagir le monde politique. Sur X, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée pour partager sa déception face à ce nouveau débordement. « Une nouvelle fois, la violence de quelques-uns vient marquer un après-match et abîmer la compétition sportive que nous apprécions tous » a-t-elle déclaré, avec une formule qui a le mérite de distinguer la responsabilité individuelle de la responsabilité collective.

Soulignant le besoin de continuer à travailler pour épurer le foot de ces débordements, l’ancienne tenniswoman promet une lutte continue contre ce fléau : « Forts du travail engagé depuis plusieurs mois sur ce sujet avec tous les acteurs, nous prendrons les mesures qui s’imposent pour renforcer encore la lutte contre ce que la bêtise ou l’inconscience coûtent au football ». Alors qu’un supporter a été blessé, la ministre a tenu à lui apporter son soutien, tout autant qu’à l’OGC Nice et à « tous ceux qui ont subi cette attaque ». Une attaque qui aurait pu être bien plus grave, puisqu’une pierre lancée sur l’avant du bus aurait frôlé le chauffeur, ce qui aurait pu entraîner une perte de contrôle du véhicule et des conséquences dramatiques.

Encore une fois, le monde du football se tire une balle dans le pied.

