La douleur reste intacte, six ans après.

Auditionnée par le Sénat le 14 mai pour dénoncer les excès du milieu du foot, dans le cadre de la proposition de Michel Savin (LR, Isère) sur l’organisation et le financement du sport français, Mercedes Taffarel, mère d’Emiliano Sala, a répondu à quelques questions de L’Équipe. Souhaitant qu’il n’y ait plus jamais de drame similaire à celui d’Emiliano, la matriarche n’a pas encore eu de réponse à toutes ses interrogations, après ce drame qui « a brisé notre famille en morceaux ».

Malgré la condamnation de David Henderson, qui devait conduire l’attaquant argentin à Cardiff, d’énormes zones d’ombres tournent autour de cette tragédie. De quoi laisser Madame Taffarel suspicieuse : « Il y a d’autres coupables, on ne sait pas exactement comment tout ce voyage a été géré et organisé. Je veux qu’on puisse connaître toute la vérité […] Il y a des gens toujours libres et qui ne devraient pas l’être, selon moi ».

Le tact de Waldemar Kita

L’entretien tourne aussi autour du comportement de tous les intermédiaires du dossier, notamment Waldemar Kita. Bien connu pour sa gestion humaine catastrophique, le président nantais ne semble pas avoir failli à sa réputation : « Kita est venu me voir à l’hôtel, alors que je devais rentrer en Argentine après la découverte du corps, qui devait être rapatrié. Il m’a donné un chèque pour le solde de tout compte d’Emiliano et m’a dit que le contrat entre le FC Nantes et mon fils était terminé. Et il est parti sans même dire au revoir. ».

Classe jusqu’au bout.

Nantes se met au vert dans le Morbihan