La mère d’Elias, adolescent tué à la sortie de son entraînement en janvier, a tenu le coup grâce à Luis Enrique

Le 24 janvier dernier, Elias, adolescent de 14 ans, était poignardé à mort en sortant de son entraînement de foot, dans le XIVe arrondissement de Paris, après avoir tenté de résister au vol de son téléphone portable. Ce mardi, sa mère était invitée sur le plateau de BFM TV, et elle a dit ceci : « J’aimerais remercier Luis Enrique. Luis Enrique évidemment est l’entraîneur du PSG et Elias était fan du PSG, comme il était fan de l’équipe de France. Mais en fait, je voudrais remercier Luis Enrique, pas pour les paillettes qu’il nous a mises dans les yeux. Mais pour le père qu’il est. Par le message qu’il donne, en racontant la vie qui continue après le décès de sa fille. »

« Il nous montre qu’on va y arriver, qu’on peut, qu’on doit tenir »

La fille du tacticien espagnol, Xana, est décédée en 2019, à l’âge de 9 ans, d’un cancer des os. Avant et après la finale remportée par le Paris Saint-Germain, Enrique n’a cessé de lui rendre hommage, et il n’a pas été le seul : c’est tout le monde du football – à commencer par les supporters du PSG, qui ont déployé un superbe tifo au coup de sifflet final du match contre l’Inter – qui a eu une pensée émue pour la défunte.

Mort d’Elias: « J’aimerais remercier Luis Enrique pour le père qu’il est, il nous montre qu’on va y arriver », confie la mère de l’adolescent pic.twitter.com/8azXzbKB1H — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2025

« En fait, mes enfants, mes aînés, le père d’Elias, m’envoient ces messages en me disant : regarde, aujourd’hui, tu dis que tu survis, que tu n’y arrives pas, mais regarde Luis Enrique, regarde ce qu’il dit, a continué la maman d’Elias. Il nous montre qu’on va y arriver, qu’on peut, qu’on doit tenir et qu’on va réussir à avoir des projets, à avancer et qu’Elias sera toujours à côté de nous. Alors voilà, en tant que mère, je remercie Luis Enrique en tant que père pour ce qu’il dit. »

