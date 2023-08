La mère de Luis Rubiales hospitalisée pendant sa grève de la faim

Reste à savoir si le personne infirmier lui a demandé son consentement avant.

Enfermée dans une église depuis lundi, la mère de Luis Rubiales a dû, au moins de façon momentanée, quitter l’édifice religieux et interrompre sa grève de la faim pour être conduite à l’hôpital suite à une crise d’anxiété. « C’est à cause de la chaleur et de tout le reste. Ses pieds étaient enflés et elle était fatiguée. Elle était aussi nerveuse », a confié le curé de la paroisse de la Divina Pastora aux médias espagnols présents sur place.

Angeles Bejar, 76 ans, avait décidé de cesser de s’alimenter afin de protester contre la façon dont été traité son fils. Après avoir menacé de se laisser mourir, la sexagénaire va, selon toute vraisemblance, devoir laisser tomber cette idée.

Ou attendre que son fils ne prenne, enfin, ses responsabilités.