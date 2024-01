La mairie de Paris accuse Nasser al-Khelaïfi de diffamation

Ça ne va pas aider dans les négociations, ça.

Dans la soirée du 9 janvier, Nasser al-Khelaïfi était reçu en direct par Jérome Rothen dans son émission sur RMC. Lors de cette interview, le président du PSG a abordé divers sujets comme le départ de Lionel Messi ou le futur de Kylian Mbappé, mais également la problématique autour du stade. La mairie de Paris serait opposée à un rachat du Parc des Princes par le club, et ce dernier ne veut pas le rénover s’il ne lui appartient pas. Une impasse à laquelle Nasser Al-Khelaïfi a sèchement répondu à la mairie : « Pourquoi ? Parce qu’on est le Qatar, parce qu’on est arabes ? Non, ça, ce n’est pas bien. Ça m’a fait très mal, si j’entends ça vraiment comme un être humain, ce n’est pas bien. On est en France, on est dans le pays de la liberté. Je pense que ça, c’est vraiment très grave. »

Les relations entre le PSG et la mairie de Paris se sont fortement dégradées depuis de longs mois autour de ce sujet épineux. Après avoir brandi la menace d’un déménagement au Stade de France, le club francilien n’a finalement pas postulé au rachat. L’adjoint à la mairie David Belliard l’assume : « Je m’opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité. » Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, l’élu écologiste a tenu à répondre à ces accusations de NKA : « Me traiter de raciste relève de la diffamation et n’est pas au niveau des enjeux de ce débat important. »

Le PSG n’avait pas assez du dossier Mbappé, apparemment.

Le PSG, pas seulement un club de foot