Le Stade de France n’appartiendra pas au PSG

Vers une finale de rêve SDF notre bien commun-Vinci/Bouygues !

Les candidats au rachat ou à l’occupation du Stade de France avaient jusqu’à midi ce mercredi pour déposer officiellement leur candidature auprès de la Fin Infra, la mission d’appui au financement des infrastructures du ministère des Finances. Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain, après avoir manifesté son intérêt l’année dernière, n’est pas allé au bout de la démarche. Il semble donc que cet intérêt du PSG relevait du coup de pression à la maire de Paris, Anne Hidalgo, afin qu’elle accepte le projet de rachat du Parc des Princes du PSG.

Le club de la capitale restera donc une des seules grosses écuries européennes à ne pas posséder son stade et devra continuer de résider au Parc des Princes, son foyer depuis 1974. De leur côté, le consortium Vinci/Bouygues et le groupement français Stade de France notre bien commun sont bien allés au bout des démarches. Ce dernier s’est positionné pour un rachat complet du stade en intégrant complètement les fédérations de football (FFF) et de rugby (FFR) dans le processus, alors que le consortium Vinci/Bouygues n’est intéressé que par une concession.

On assiste à la création d’un mercato pour les stades.

Les candidats au rachat du Stade de France connus aujourd’hui