La Ligue professionnelle de football dévoile sa campagne de lutte contre l’homophobie

La Ligue professionnelle de football a publié un communiqué dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie, le 17 mai. Elle explique que pour la troisième saison consécutive, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 BKT porteront des maillots dédiés à la cause, floqués de numéros colorés en arc-en-ciel, lors de la 35e journée. En plus de ce communiqué, la LFP a publié des vidéos pour « rappeler la signification du maillot floqué arc-en-ciel, ce qu’il représente et le message de tolérance et d’altérité qu’il porte. ».

Les autres principales actions de cette journée sont les suivantes. Les logos de la Ligue 1 et de la Ligue 2 BKT seront colorés en arc-en-ciel pendant les protocoles de match. Les arbitres et les joueurs se réuniront autour d’une affiche « Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». Les maillots seront ensuite mis aux enchères au profit d’associations qui luttent pour la même cause. Enfin, les entraîneurs, arbitres et délégués de match porteront un brassard arc-en-ciel.

