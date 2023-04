Les buteurs de Ligue 1 à un niveau plus entrevu depuis 45 ans

« But à Delaune ! »

La Ligue 1 régale en termes de buts cette saison. À tel point que neuf joueurs ont déjà atteint la barre symbolique des 15 réalisations, chose qui n’avait pas été réalisé depuis 45 ans. Kylian Mbappé (PSG) et Jonathan David (Lille) se partageant la première place avec 20 buts, quand Alexandre Lacazette (OL) pointe à 19. Folarin Balogun (Reims) en est à 18, Wissam Ben Yedder (Monaco) 17, et Terem Moffi (Lorient) 16. Habib Diallo (Strasbourg), Lionel Messi (PSG) qui a marqué ce samedi contre Lens et Loïs Openda (Lens), resté muet sur ce même match, sont les trois joueurs à être au niveau des 15 pions.

Aucun autre championnat du Top 5 européen ne peut se vanter d’avoir une telle pluralité. En Angleterre, Erling Haaland (32 buts), Harry Kane (31 buts), Ivan Toney (18 buts) et Marcus Rashford (16 buts) répondent à ce critère. L’Espagne, l’Allemagne et l’Italie n’ont qu’un représentant chacun en les personnes de Robert Lewandowski (FC Barcelone, 17 buts), Niclas Füllkrug (Werder Brême, 16 buts) et Victor Osimhen (Naples, 21 buts).

Qui pour être le dixième ?

José Fonte défend à son tour Christophe Galtier