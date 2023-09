La Liga annonce le partenariat le plus improbable de l’année

Il va falloir aller chez l’orthophoniste Messieurs-dames.

C’est dans un communiqué pour le moins ubuesque et à la justification étrange que la Liga a annoncé son nouveau partenariat à l’international. Et celui-ci a de quoi surprendre. Pas seulement parce qu’il s’agit d’un deal avec un club de quatrième division galloise, mais plutôt pour sa justification qui réside dans le nom de son nouveau club partenaire : Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club (CPD Llanfairpwll FC). Cette équipe, inconnue jusqu’ici, possède en effet le nom le plus long du football mondial.

LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club A unique partnership spreading The Power of Our Fútbol has arrived in North Wales with @cpdllanfairpwll 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#ThePowerOfOurFútbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC — LALIGA English (@LaLigaEN) September 13, 2023

Si la Liga annonce que le club gallois portera le logo de la Liga sur l’avant de ses maillots domiciles et extérieures, c’est surtout la justification de ce partenariat qui surprend : « Les deux plus grands noms du football mondial unissent leurs forces ». Pour le coup on comprend aisément la référence quant au club de l’île d’Anglesey, mais pour la Liga, « la ligue de football la plus suivie au monde », la réciproque est moins vraie (coucou la Premier League). Ce partenariat, qui doit durer un an, a lieu à un an du 125e anniversaire du club, qui bénéficiera donc cette année, d’une visibilité décuplée.

Kamoulox !

