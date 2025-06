La LFP et l’État ont paraphé la convention pour la sécurisation de l’organisation des matchs

Attention au prochain jet de projectile !

Après une longue attente, la convention pour la sécurisation de l’organisation des rencontres de football professionnel a été signée ce mercredi matin par les ministres Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et Marie Barsacq (Sports), ainsi que par le président de la LFP, Vincent Labrune. Le texte a été officiellement paraphé peu après 9h30 dans un salon de l’hôtel de Beauvau, à Paris, comme relayé par L’Équipe.

Objectif : mieux prévenir et lutter contre les violences

Alors que de nombreux débordements ont encore eu lieu cette saison, de Nice à Saint-Étienne, en passant par le dernier en date au Havre, l’objectif annoncé de cette convention est « de mieux prévenir et lutter contre les violences », en soulignant « les obligations et les responsabilités de chacun, dans une logique d’engagement partagé entre les services de l’État et les organisateurs des compétitions sportives ».

Un certain nombre d’obligations des clubs y est notamment rappelé, dont l’interdiction des chants et banderoles de haine, l’identification des fauteurs de troubles ou encore la mise en place d’un système de billetterie nominative.

Et si ça peut éviter les multiples interdictions de déplacement, c’est tout aussi bien.

