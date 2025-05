La LFP et DAZN se donnent jusqu'au 15 juin pour discuter d'une nouvelle chaîne sur la Ligue 1

Le 15 juin ? Compliqué, il y a la fête de l’école des enfants.

Les étés 2024 et 2025 risquent de se ressembler pour la Ligue 1 : où seront diffusés les matchs ? Les clubs passeront-ils leurs évaluations devant la DNCG ? La LFP lancera-t-elle sa chaîne ? Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, l’espère et travaille sur cette dernière option, mais le dossier patine. L’ancien président de M6 n’a pas trouvé de partenaire, et continue de discuter avec Amazon Prime Video, Canal +, BeIN Sports et Disney +. Le souci ? Pour le moment, personne ne veut donner un minimum pour être partenaire de la LFP, informe L’Équipe.

La Ligue et son diffuseur avaient fixé au 31 mai la fin de leurs discussions pour essayer de lancer ensemble une chaîne sur la Ligue 1. Faute d’avancée, ils se donnent désormais jusqu’au 15 juin, annonce le journal. Le journal rappelle que si aucun accord n’est trouvé pour que DAZN devienne associé à une future chaîne du foot français, la plateforme s’engage à verser 85 millions d’euros à la LFP.

Le Havre n’aura rien.

