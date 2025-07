La légende du football anglaise Paul Gascoigne a été hospitalisée

À 58 ans, Paul Gascoigne a été retrouvé à moitié inconscient ce vendredi chez lui par un de ses amis, écrit Sky News, reprenant une information de The Sun. Si la légende anglaise a été placée en soins intensifs, son état s’est stabilisé depuis. L’Anglais est toujours hospitalisé. « C’est le meilleur endroit où il pourrait être à l’heure actuelle », a tenté de rassurer Steve Foster, ancien défenseur de Brighton qui a découvert Paul Gascoigne chez lui.

Icône des Three Lions pour ses larmes en demi-finales de la Coupe du monde 1990 et son but à l’Euro 96, vainqueur de la Cup avec Tottenham et de deux titres avec les Rangers, Paul Gascoigne dit « Gazza » est un personnage bien à part dans le paysage footballistique anglais. Tourmenté par ses blessures, mais également ses addictions qui lui auront valu plus d’un séjour en cure désintoxication, Paul Gascoigne n’a jamais perdu son humour à l’anglaise au fil des années.

Malgré ses chutes, l’Angleterre espère encore voir son numéro 8 se relever.

