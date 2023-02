La Juventus septième après sa victoire à La Spezia

Spezia 0-2 Juventus

Buts : Kean (32e) et Di Maria (66e)

La première partie de tableau, oui !

Largement en retard sur ses concurrents en raison de sanctions sportives synonymes de quinze points de pénalité, la Juventus a fait son retour à la septième place du classement ce dimanche. Car lors de la 23e journée de Serie A, les Turinois se sont imposés plutôt sereinement sur le terrain de La Spezia avec un but inscrit durant chaque mi-temps. Kean a d’abord ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un centre de Kostic, d’une reprise de volée achevant une jolie action collective. Puis, Di Maria a remplacé le buteur au milieu du second acte et a signé le break en envoyant une belle frappe des trente mètres dans les filets d’un Marchetti pas au top sur le coup.

En face, les locaux ont essayé de se montrer dangereux et ont donné l’impression d’être déterminés. Mais ils se sont heurtés à un adversaire plus fort qu’eux et à Perin, auteur de quatre arrêts décisifs (sur des têtes de Shomurodov et Nikolaou, une frappe de Verde et surtout un tir puissant de Gyasi). Résultat : ils se retrouvent dix-septièmes, et fortement menacés par la zone de relégation (deux unités d’avance et un match de plus que le Hellas Vérone, dix-huitième). Kean, lui, aurait pu doubler le score avant l’heure de jeu si son coup de casque avait trouvé le cadre.

La Vieille Dame doit toutefois faire attention : Nantes, c’est d’un autre niveau !

Spezia (3-5-2) : Dragowski (Marchetti, 25e) – Ampadu, Amian, Nikolaou – Gyasi, Bourabia, Ekdal (Caldara, 80e), Agudelo (Nzola, 59e), Reca – Verde (Maldini, 79e), Shomurodov. Entraîneur : Gotti.

Juventus (3-5-2) : Perin – Danilo, Rugani, Sandro – Cuadrado (De Sciglio, 46e), Locatelli, Paredes (Fagioli, 46e), Rabiot, Kostic (Iling-Junior, 81e) – Vlahovic, Kean (Di Maria, 56e). Entraîneur : Allegri.