La Juventus privée de toutes compétitions européennes l’an prochain ?

C’est ce qui s’appellerait « prendre le taureau par les cornes ».

Malgré la récupération provisoire de ses quinze points de pénalité, la Juventus pourrait quand même ne pas disputer de compétitions européennes l’an prochain. Du côté de la justice italienne, l’enquête sur les fraudes comptables a été renvoyée devant la cour d’appel de la fédération italienne. Mais c’est l’UEFA, avec son enquête menée en parallèle, qui pourrait prendre les devants d’après La Gazzetta dello Sport. Avec l’inscription des équipes qualifiées pour les C1, C3 et C4, les tirages de ces compétitions fin août et la participation d’une équipe italienne pour les barrages de la Ligue Europa Conférence (les 24 et 31 août), le temps presse pour l’instance européenne. Surtout qu’une réponse de la justice transalpine ne devrait pas arriver avant fin juillet voire début août.

Pour le moment troisièmes de Serie A, les Bianconeri tiennent leur ticket pour l’Europe par le championnat. Ils peuvent aussi l’obtenir grâce à une victoire en Europa League ou en Coupe d’Italie où ils sont encore engagés. Une décision de l’UEFA serait dans ce cas à prendre rapidement. Dans le cas contraire, elle pourrait attendre le verdict de la justice italienne et d’éventuelles sanctions prendraient effet lors de la saison 2024-2025.

Pas ça qui empêcherait Zidane de débarquer de toute façon.

