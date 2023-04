La Juve récupère provisoirement ses 15 points de pénalité

La Vieille Dame ne meurt jamais.

La course à la qualification pour la Ligue des champions prend un tout autre tournant ce jeudi en Serie A, puisque la Juventus a récupéré les 15 points qui lui avaient été retirés pour infraction au règlement financier. La justice italienne, par la voix du Collège de garantie du Comité olympique (CONI), a en effet décidé de renvoyer le dossier devant la cour d’appel de la fédération italienne de football. Celle-ci devra donc procéder à un nouvel examen du dossier, et pourrait donc décider de réajuster la sanction. En attendant le verdict final, les Bianconeri ont retrouvé tous leurs points et se replacent ainsi sur la troisième marche du podium, deux unités derrière la Lazio et trois devant la Roma.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres – en l’occurrence des clubs milanais, désormais cinquième et sixième.

