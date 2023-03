La Juve évite le piège face à la Sampdoria avec un doublé de Rabiot

Juventus 4-2 Sampdoria

Buts : Bremer (11e), Rabiot (26e, 64e) et Soulé (94e) pour la Vieille Dame // Augello (31e) et Đuričić (32e) pour la Samp



Le Duc de Turin.

La Juventus s’est fait peur ce dimanche soir face à la Sampdoria, actuelle lanterne rouge qui n’a plus gagné un match en Serie A depuis octobre dernier. Mais la bande de Rabiot est finalement parvenue à s’imposer (4-2) dans une rencontre au scénario dingue.



La soirée débute de la meilleure des manières pour la Juve. Dominateurs, les Bianconeri parviennent à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Bremer. Sur un bonbon délivré par Kostić sur corner, le défenseur brésilien parvient à prendre le dessus sur des Génois passifs pour ouvrir la marque (1-0, 11e). Logiquement récompensée, la Vieille Dame déroule, multiplie les séquences offensives face à une Sampdoria endormie, incapable de rivaliser. Et moins de quinze minutes après son ouverture du score, l’écurie turinoise double la mise de nouveau sur un coup de casque, cette fois de Rabiot (2-0, 26e).

La bande de l’ancien Parisien pense alors vivre une douce soirée. Oui mais voilà, la Samp parvient à revenir dans ce match. Sur leurs deux seules occasions, les hommes de Stanković inscrivent deux buts en moins d’une minute : Angello (2-1, 31e) puis Duricic (2-2, 32e) sanctionnent une Juve jusqu’ici irréprochable. En quelques secondes, le match change, et voilà la Sampdoria qui désormais domine face à des Turinois en perte de confiance, contraints de procéder en contre-attaque. Le quart d’heure de repos est arrivé au meilleur des moments pour les locaux.

Au retour des vestiaires, les Bianconeri reprennent le contrôle du match. Les séquences de possession se multiplient, mais restent stériles, face à une Sampdoria rigoureuse défensivement et qui parvient à développer quelques situations offensives intéressantes. Mais sur l’une de ses rares erreurs défensives, la Sampdoria est sanctionnée. Sur un dépassement de fonction mal jugé par Nuytinck, Adrien Rabiot se retrouve seul devant la cage adverse et crucifie les espoirs de la lanterne rouge d’une reprise de volée (3-2, 64e). Buteur en première période, Augello craque seulement quelques secondes après ce but du Français, avec cette faute dans la surface sur Cuadrado (65e). Alors que les hommes d’Allegri ont l’occasion de tuer le match, Vlahović décide, lui, de manger la feuille avec ce penalty qui échoue sur le montant de Turk. Mais la bande d’Allegri ne se fait cette fois-ci pas avoir, en gardant les pieds sur le cuir, sans baisser en intensité. Un second acte dans l’ensemble maîtrisé de la Juve qui va définitivement tuer les espoirs génois avec ce but dans le temps additionnel de Matias Soulé (4-2, 94e), qui se dépucelle avec son premier but en professionnel avec la tunique noir et blanc.

Juventus (3-5-1-1) : Perin – Bremer (Rugani, 84e), Bonucci (Cuadrado, 46e), Danilo – Kostić, Rabiot, Barrenechea (Locatelli, 46e), Fagioli, De Sciglio (Gatti, 87e) – Miretti (Soulé, 73e) – Vlahović. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Sampdoria (3-4-2-1) : Turk – Amione, Nuytinck (Paoletti, 76e), Günter – Augello (Murru, 73e), Winks, Rincón (Malagrida, 82e), Zanioli – Đuričić (Jesé, 73e), Léris – Gabbiadini. Entraîneur : Dejan Stanković.

