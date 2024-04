La justice condamne les meurtriers d’un jeune joueur anglais à la prison à vie

En fin d’année 2022, une sordide histoire s’était déroulée dans une boîte de nuit de Birmingham, en Angleterre. Cody Fisher, joueur de Stratford Town dans les divisions semi-professionnelles anglaises, avait été battu et poignardé mortellement par une bande d’hommes masqués sur la piste de danse.

Les deux jeunes hommes qui avaient été arrêtés par la police, Remy Gordon, 23 ans, et Kami Carpenter, 22 ans, s’accusaient mutuellement d’avoir poignardé le footballeur. Un an et demi plus tard, au terme d’un procès de deux mois, la Cour de justice de Birmingham a condamné les deux individus pour meurtre. Il a été établi que c’est Gordon qui avait orchestré cette attaque, voulant se venger après une altercation mineure qu’il avait eue avec Fisher quelques jours plus tôt dans une boîte de nuit, et que c’était Carpenter qui avait porté le coup de couteau fatal. Ils écopent d’une peine de perpétuité, de minimum 26 ans pour Gordon et 25 ans pour Carpenter.

Formé à l’académie de Birmingham City, Fisher n’avait que 23 ans au moment de son décès.

