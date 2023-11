La France prête à accueillir l’Euro 2026 de futsal

Un poil plus simple à organiser que les JO.

La FFF a annoncé ce vendredi via un communiqué avoir déposé sa candidature pour accueillir l’Euro 2023 de futsal en France. La candidature de l’instance a été envoyée à l’UEFA en octobre, et le communiqué précise que cette envie s’inscrit « dans le cadre du plan de développement du futsal de haut niveau présenté en août dernier ». Avec un budget de 18,5 millions d’euros sur la période 2022-2025, la mise en place d’une filière de formation et la création d’une équipe de France féminine, le futsal fait partie des domaines prioritaires à développer pour le président Philippe Diallo.

La FFF est officiellement candidate à l’organisation de l'Euro Futsal 2026 🇪🇺 https://t.co/m6viFNNGqi — FFF (@FFF) November 17, 2023

La Fédé a prévu d’accueillir la compétition, si elle a lieu en France, sur deux sites situés au stade Pierre de Coubertin (3500 places) et à la future Arena de porte de la Chapelle (7800 places). Le pays hôte sera désigné le 2 décembre, un mois qui pourrait être historique pour l’équipe de France de futsal, qui n’a besoin que d’une victoire dans ses deux matchs de qualification restants afin de se qualifier pour la Coupe du monde 2024, ce qui serait une première dans son histoire.

Toutes les conditions sont réunies pour qu’il y ait non pas une mais deux clims en décembre.

