La France et la malédiction des tirs au but

Tirer au but : simple mais compliqué.

Ce jeudi, Rennes, Monaco et Nantes ont brutalement pris la porte de la deuxième compétition européenne. Si l’élimination des Canaris est logique face à une équipe de la Juventus supérieure, les Rennais et les Monégasques sont passés près de la qualification, en s’inclinant aux tirs au but. Un scénario devenu récurrent pour les représentants français comme le confirment les chiffres.

Toutes compétitions européennes confondues, les clubs français restent ainsi sur cinq séances perdues sur les huit dernières disputées. Pire, le dernier exercice remporté remonte à avril 2017, et la qualification de l’OL face à Besiktas en quarts de cette même Ligue Europa. La finale perdue de la même façon par l’équipe de France contre l’Argentine alourdit un peu plus le bilan français. Interrogé en conférence de presse, Bruno Genesio a par exemple justifié l’élimination rennaise en évoquant le hasard. « Les tirs au but c’est une loterie, donc je ne veux même pas en parler. Mais c’est dur à avaler. »

Après l’EuroMillions, voilà l’EuroTirobs.