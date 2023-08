La fédé espagnole menace de quitter l’UEFA en cas de sanction envers Luis Rubiales

Place au chantage, désormais.

Après sa démonstration de force viriliste lors d’une assemblée générale où l’on attendait sa démission, Luis Rubiales a été suspendu 90 jours par la FIFA. Si l’instance mondiale n’a pas tardé à se saisir du dossier, l’UEFA, institution du football européen, ne s’est pas encore prononcée. « La relation professionnelle entre Rubiales et le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a abouti à une amitié personnelle », indique notamment une source de la Fédération espagnole à la radio Onda Cero. De leur côté, les clubs et le gouvernement poussent pour le voir quitter son poste, après l’épisode du bisou non consenti à Jenni Hermoso.

💣💥EXCLUSIVA@OndaCero_es La RFEF ha amenazado al Gobierno de España @deportegob ante UEFA a través de su secretario general Andreu Camps para que NO sancionen a Rubiales. Las consecuencias, si UEFA ejecuta la amenaza, podrían dejsr fuera a clubes y selección de Europa. https://t.co/FAU7Fslern — Rafa Fernandez (@rafafdezOCR) August 28, 2023

Malgré cela et les quatre plaintes à son encontre, le boss de la RFEF ne se retrouve pas isolé pour autant. Selon les informations de la station ibérique, la Fédération a menacé le gouvernement espagnol de quitter l’UEFA si les autorités démettent Luis Rubiales de ses fonctions. Le secrétaire général de la RFEF, Andreu Camps, serait prêt à se retirer de la confédération européenne pour soutenir son copain. Évidemment, cela pourrait avoir de grosses répercussions, parmi lesquelles l’exclusion des clubs espagnols en coupes d’Europe, et la même chose pour la sélection nationale à l’Euro.

Peut-être la seule manière de stopper la mainmise du Real Madrid en Ligue des champions et du Séville FC en Ligue Europa.

Luis Rubiales lâché par la Fédération espagnole ?