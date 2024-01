La colère monte à Toulouse avant le Trophée des champions

Ça fera moins de bruit qu’à Anfield, c’est sûr.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse au Parc des Princes pour le Trophée des champions. Une décision qui a longtemps fait débat et que ne ravit toujours pas du côté toulousain. À l’image de Moussa Diarra, qui a exprimé son mécontentement en conférence de presse : « J’aime bien voyager, j’aurai aimé aller à Miami. Mais bon, on joue à Paris, je viens aussi de Paris, donc peu importe l’endroit, on est là pour jouer une finale et on espère gagner tout simplement. » En décembre dernier, supporters toulousains et parisiens avaient d’ailleurs annoncé le boycott de ce match.

Enfin, Carles Novell, l’entraîneur des Violets, a également montré son incompréhension en conférence de presse : « L’idée qui était partagée par beaucoup, c’était de jouer sur un terrain neutre. Dans ma tête, c’était avec une moitié de stade pour chaque équipe. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation. » Vainqueur du FC Nantes en août dernier, (4-0) le PSG est tenant du titre.

N’oubliez pas qu’avec Vincent Labrune : Les Finances Priment.

Les ultras du PSG vont boycotter le Trophée des champions