S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Droits TV

Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus

ARM
Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus

Zack Nani n’a qu’à bien se tenir.

C’est une première en Europe : le streamer britannique Mark Goldbridge et sa chaîne YouTube That’s Football (1,38 million d’abonnés) vont récupérer une partie des droits de diffusion de la Bundesliga au Royaume-Uni pour la saison prochaine, selon les informations de The Athletic. Le fervent supporter de Manchester United diffusera donc en clair le match d’ouverture du championnat entre le Bayern Munich et Leipizig sur sa chaîne ce vendredi à 20h30.

20 matchs par saison

That’s Football diffusera 20 des rencontres du vendredi soir au fil de la saison, conjointement avec la chaîne YouTube The Overlap (1,5 million d’abonnés). Ils partageront les droits télévision de la Bundesliga avec la BBC, qui retransmettra en clair les matchs du vendredi pour deux saisons, SkySports, qui diffusera ceux du samedi, et Amazon ceux du dimanche.

Après la Saudi League chez le streamer Zack Nani et les matchs de barrage de Coupe d’Europe sur la chaîne Twitch de RMC Sport, les plateformes de streaming en ligne semblent émerger comme une solution alternative pour la diffusion football.

Le nouveau monde.

Les 10 transferts dont on rêve pour la fin du mercato

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
56
86

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine