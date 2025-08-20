Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus

Zack Nani n’a qu’à bien se tenir.

C’est une première en Europe : le streamer britannique Mark Goldbridge et sa chaîne YouTube That’s Football (1,38 million d’abonnés) vont récupérer une partie des droits de diffusion de la Bundesliga au Royaume-Uni pour la saison prochaine, selon les informations de The Athletic. Le fervent supporter de Manchester United diffusera donc en clair le match d’ouverture du championnat entre le Bayern Munich et Leipizig sur sa chaîne ce vendredi à 20h30.

20 matchs par saison

That’s Football diffusera 20 des rencontres du vendredi soir au fil de la saison, conjointement avec la chaîne YouTube The Overlap (1,5 million d’abonnés). Ils partageront les droits télévision de la Bundesliga avec la BBC, qui retransmettra en clair les matchs du vendredi pour deux saisons, SkySports, qui diffusera ceux du samedi, et Amazon ceux du dimanche.

Après la Saudi League chez le streamer Zack Nani et les matchs de barrage de Coupe d’Europe sur la chaîne Twitch de RMC Sport, les plateformes de streaming en ligne semblent émerger comme une solution alternative pour la diffusion football.

Le nouveau monde.

Les 10 transferts dont on rêve pour la fin du mercato