Kylian Mbappé se lance dans la voile

La KM corporation est sur tous les fronts, même les fronts de mer.

Ce vendredi 14 mars, l’entreprise détenue par Kylian Mbappé, la KM Corporation, a annoncé investir dans l’équipe de France de voile pour le SailGP. Cette compétition de voile est l’une des plus extrêmes de la discipline. Elle met en compétition des catamarans F50 allant jusqu’à plus de 100 km/h. Douze nations seront représentées à travers le globe lors de cette saison, et se disputeront le titre sur trois continents.

Le logo de l’association de Mbappé sur la voile du catamaran

L’investissement se fait à travers le fonds d’investissement Coalition Capital, détenu par le joueur du Real Madrid. C’est ce même fonds qui a investi dans le Stade Malherbe de Caen. Son association Inspired by KM sera, elle, le partenaire officiel de l’équipe de France. Le logo de l’association sera visible en grand sur la voile du catamaran.

« Nous sommes ravis de nous embarquer dans cette nouvelle aventure avec l’équipe France SailGP, aux côtés d’Accor et d’autres investisseurs, a expliqué le chef d’entreprise Mbappé dans un communiqué envoyé à la presse. Je suis également fier qu’Inspired By KM ait l’opportunité d’impliquer davantage de jeunes à travers le monde grâce à ce partenariat. À travers Inspired By KM, je veux tendre la main aux jeunes du monde entier et leur donner la force de croire en leurs rêves. »

Dans Ouest-France, le pilote du catamaran français Quentin Delapierre a expliqué l’intérêt d’être associé à l’organisation caritative du champion du monde : « En fin de saison, le vainqueur reçoit un prize money qui est reversé intégralement à l’association dont on porte les couleurs. Pour nous, ce sera l’association de Kylian, portée sur la mixité sociale. »

On espère que cela se passera mieux que pour le Stade Malherbe de Caen.

