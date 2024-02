Se queda vraiment pas.

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants et à l’effectif du Paris Saint-Germain sa volonté de ne pas prolonger son contrat, l’attaquant a provoqué un véritable séisme, en France comme de l’autre côté des Pyrénées. À Madrid, tout le monde l’attend désormais les bras ouverts afin de le voir enfin porter la mythique tunique blanche du Real. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi, Javier Tebas, président de la Liga, est évidemment longuement revenu sur ce cas et n’a pas botté en touche. « Il y a 99 % de chances que Mbappé signe au Real. Mais je ne sais pas si c’est d’ores et déjà signé », a-t-il lâché.

Si le dirigeant de l’instance espagnole confirme que le club aux quatorze coupes aux grandes oreilles est largement en pole position pour accueillir le capitaine de l’équipe de France, il annonce surtout que les finances sont assez bonnes pour réaliser ce transfert. « Au niveau économique, ils sont très réactifs. Actuellement, leurs résultats financiers sont très bons et ils peuvent dépenser beaucoup plus qu’ils ne le font. Le Real a été très prudent financièrement et s’est préparé à la signature de Mbappé. » Selon Javier Tebas, les Madrilènes n’auront même pas besoin de vendre le meilleur joueur avant d’enregistrer l’arrivée du joueur.

Les reins sont donc assez solides, à Kyk’s d’avoir les épaules larges désormais.