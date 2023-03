Kyle Walker dans l’œil du cyclone après une soirée alcoolisée

L’alcool, c’est pas de l’eau.

Selon le Sun, le défenseur de Manchester City Kyle Walker aurait eu un comportement plus que déplacé dans un bar dimanche soir. Selon les images de vidéosurveillance relayées par le média britannique, Il se serait exhibé à deux reprises devant une cliente et en aurait touché une autre sans son consentement, alors qu’il était totalement soûl.

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity

[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB

— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023