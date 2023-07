Kondogbia : « Marcelino ne va pas hésiter à me rentrer dedans »

Les retrouvailles s’annoncent folles.

« Au-delà de l’aspect professionnel, Marcelino est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable ». Première recrue marseillaise de l’ère du tacticien espagnol, Geoffrey Kondogbia s’apprête à refouler les pelouses de Ligue 1 sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît très bien. Dans un long entretien dans les colonnes de L’Equipe, le milieu de terrain français a confié que les retrouvailles avec celui qu’il a connu à Valence entre 2017 et 2019 seront « une pression supplémentaire parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses. »

Dans un second temps, l’ancien pensionnaire de l’Atlético Madrid a assuré que l’arrivée de Marcelino n’a pas joué dans sa décision. Les négociations avaient débuté depuis plus longtemps. « Je l’ai su, pour le coach, bien après dans les discussions que j’avais avec Pablo Longoria, lance Kondogbia, toujours pour le quotidien français, on a commencé à parler relativement tôt avec le président. Sur le volet émotion, j’avais un grand sourire par rapport à tout ce que l’OM représentait, par rapport à ma relation avec le président. Mais j’avais besoin de ne pas rester que sur le sentimental, je voulais savoir quelle était exactement la vision. Je ne voulais pas que ce ne soit qu’un mariage sur les sentiments. »

Espérons qu’il n’y ait jamais de divorce.

