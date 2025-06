Koke s'offre une ligne de plus à l'Atlético

La prolongation de Koke était sur les rails, elle est maintenant officielle.

On ne quitte pas la maison comme ça. Fidèle parmi les fidèles, Koke a décidé de prolonger d’un an son bail avec l’Atlético de Madrid, son unique club depuis ses débuts pros en 2009. L’annonce s’est répandue comme une trainée de poudre, grâce à un communiqué ce lundi soir.

Koke continuará haciendo historia en el Atlético de Madrid; ambas partes acuerdan activar la renovación anual que contempla el contrato de nuestro capitán. ℹ https://t.co/yfn0qweoWn pic.twitter.com/Gpvi11I9hO — Atlético de Madrid (@Atleti) June 2, 2025

Le capitaine, déjà recordman de matchs joués avec le maillot rouge et blanc (681 apparitions pou 48 buts et 119 passes), sera donc toujours là pour faire tourner le moteur madrilène en 2025-2026.

Il affrontera le PSG lors de la Coupe du monde des clubs

À 33 ans, il n’a plus les jambes de ses 20 ans, mais toujours la même grinta. Même après une blessure entre février et mars qui l’a privé de deux gros coups durs encaissés par l’Atlético : l’élimination en Ligue des champions par le Real et une sortie en Coupe du Roi contre le Barça. Comme Griezmann, lui aussi resté au bercail, Koke disputera également la prochaine Coupe du monde des clubs, avec un joli PSG-Atlético en guise d’entrée, le 15 juin.

Koke jouera donc les poules.

Antoine Griezmann en passe de prolonger son histoire avec l’Atlético