Koke condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue

Koke, trafic de drogue, bref, trop facile comme vanne.

Koke, de son vrai nom Sergio Contreras Pardo, joueur de l’OM entre 2004 et 2006 a été condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue ce mardi. Il a reconnu être à la tête d’un trafic qui avait pour but d’importer – non pas de la cocaïne, ce serait trop simple – mais de la marijuana vers l’Europe.

En 2019, quatre ans après sa retraite l’ancien attaquant OM est arrété par la police espagnole dans le cadre de la Vinculada (le lien en VF), une vaste opération antidrogue. Une tonne de haschisch et des armes avaient notamment étaient découvertes. Depuis 2020, Koke était déjà placé en détention. Condamné avec 17 autres personnes, sa peine s’élevait initialement à 16 ans de placard, mais elle a été réduite à 6 ans après que l’intéressé a reconnu les faits.

Balle au prisonnier.

