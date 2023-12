Klopp se montre exigeant vis-à-vis des supporters de Liverpool

Quand Jürgen Klopp parle, on se tait (sauf s’il vous dit de parler).

Avant la réception d’Arsenal, leader de Premier League, Jürgen Klopp a gentiment secoué les fans des Reds : « Je n’étais pas vraiment heureux de l’atmosphère dans le stade alors que les joueurs ont fait une première période remarquable. […] Si j’avais été en tribunes, j’aurais été surexcité », s’est exprimé l’Allemand à la suite de la démonstration de ses ouailles face à West Ham (5-1) en quarts de finale de League Cup.

Jurgen Klopp has just absolutely SLAMMED the atmosphere at Anfield 🤯 🔗 https://t.co/7b6olhQHPs pic.twitter.com/ymHV9kwSlU — Hayters TV (@HaytersTV) December 20, 2023

Jürgen Klopp sait l’importance du match de ce samedi et sait comment Anfield peut y jouer un rôle important et le dit lui-même : « On a besoin des supporters, on a besoin d’un Anfield survolté dès la première seconde. […] Si vous n’êtes pas en forme, donnez votre ticket à quelqu’un d’autre. »

Continuer de chanter après le YNWA ? Quelle drôle d’idée !

