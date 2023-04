Klopp inquiet à l’idée de devenir le doyen de la Premier League

Klopp in, clopant.

À la veille du déplacement de Liverpool à Londres pour affronter West Ham en championnat, Jürgen Klopp a apporté son soutien à son homologue David Moyes. Sans évoquer le bilan sportif, plutôt mauvais de l’Écossais cette saison, les Hammers étant treizièmes de Premier League, le technicien allemand a surtout peur d’une chose : devenir l’entraîneur le plus vieux du championnat. « Je ne regarde pas tellement les autres clubs, mais je regarde celui-ci en particulier. Quelqu’un m’a dit avant le début de la saison que j’étais le deuxième plus vieux manager (55 ans) de Premier League derrière David Moyes (60 ans). Alors je croise les doigts, David doit rester, je veux éviter cela ! (rires)», s’est-il amusé face aux journalistes. L’entraîneur de Liverpool, en poste depuis 2015, a oublié cependant une mise à jour, puisqu’ont débarqué en cours de saison Julen Lopetegui à Wolverhampton, d’un an son aîné (56 ans), mais surtout l’increvable Roy Hogdson (75 ans), de retour à Crystal Palace pour assurer le maintien des Eagles et relever la moyenne d’âge des techniciens dans l’élite du football anglais.

"If West Ham would've sacked David Moyes, I would've been the oldest manager in the Premier League!" 👴 Jurgen Klopp previews Liverpool's Premier League clash with West Ham 🔊 pic.twitter.com/Qo7NMm4GxI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 25, 2023

« Je le connais depuis sept ans, il fait un travail incroyable. Nous voyons leur qualité en ce moment, cela va être un match super difficile pour nous », a poursuivi Klopp au sujet de David Moyes, faisant sans doute référence à la qualification de West Ham pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Favoris de la C4, les coéquipiers de Declan Rice affronteront l’AZ Alkmaar le 11 mai prochain. Pour Liverpool, ce déplacement sera l’occasion de se rapprocher de Tottenham, cinquième et premier qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Les Reds sont à trois points des Spurs.

