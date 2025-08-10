Al-Nassr sur le point de faire un énorme braquage avec un international français

Une nouvelle tête de gondole pour le championnat saoudien.

L’Arabie saoudite et son fonds souverain ne cessent de bousculer le football mondial, en attirant toujours plus de joueurs confirmés. Dernière cible sur le point d’être attrapée dans les filets saoudiens : Kingsley Coman, dont le contrat avec le Bayern Munich court jusqu’en 2027. Ce n’est a priori pas un souci pour Al-Nassr, qui négocie actuellement avec le club bavarois pour la venue de l’international français de 29 ans, lequel avait déjà failli rallier le Golfe l’été dernier. Coman se serait déjà mis d’accord avec l’écurie jaune et bleu, selon Fabrizio Romano et RMC Sport.

🚨💣 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks to sign Kingsley Coman from FC Bayern! 🇸🇦 Club to club negotiations started as Coman is now top target for Al Nassr at winger position. 🟡🔵 After Iñigo Martínez coming soon and João Félix done, Coman can be the next one for Al Nassr. pic.twitter.com/Oc7QGRvifn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Vers un trio d’attaque XXL

Après dix saisons avec le Bayern, Coman est sur le point de tenter l’aventure saoudienne, où il pourrait potentiellement former un trio d’attaque très sexy avec l’éternel Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, sans oublier João Félix en numéro dix. Performant avec Munich mais constamment miné par les blessures, le joueur formé au PSG va très probablement se laisser tenter par le royaume wahhabite, qui ne vise plus uniquement les papys, à l’image du récent transfert d’Enzo Millot à Al-Ahli.

Un duo Mané-Coman sur les ailes, ça peut faire très mal aux défenses saoudiennes.

