709 jours plus tard.

Après presque deux ans d’absence depuis sa rupture du tendon d’Achille à Marseille le 26 février 2023, Presnel Kimpembe a fait son grand retour à la compétition ce mardi soir au Mans, en huitièmes de finale de la Coupe de France. Dix minutes pas vraiment convaincantes, mais qui ont surtout offert au champion du monde le plaisir de regoûter au terrain. « C’est beaucoup d’émotions, a-t-il reconnu dans la foulée au micro de France 2. C’était le chemin pour se libérer, reprendre des sensations et des repères avec mes collègues, parce que la vérité, c’est qu’on est ensemble depuis un moment, mais pour la plupart, je n’ai jamais joué avec eux. Les matchs ne sont jamais la même chose que les entraînements. J’ai beaucoup de fierté, c’était long, pas facile… Aujourd’hui, c’est une délivrance. »

🏆 #CoupedeFrance | 🗣️ Presnel Kimpembe : “C’est une délivrance” De retour sur les terrains à l’occasion du match face au Mans, le “Maestro” s’exprime sur ce moment si particulier ✨ pic.twitter.com/LzlT0qyudZ — francetvsport (@francetvsport) February 4, 2025

« Je n’ai pas trop réfléchi »

Une entrée en jeu marquée par un carton reçu sur l’une des ses premières interventions et un placement parfois hasardeux, heureusement pour lui sans conséquences. « Je n’ai pas trop réfléchi. J’ai joué comme je savais le faire, même si c’est une reprise. Il faut réussir à mettre les émotions de côté, retrouver la victoire, a-t-il poursuivi, heureux de voir le PSG s’offrir un énième parcours dans cette Coupe de France. C’est une belle compétition. On a eu la chance de la gagner à plusieurs reprises, on sait que ce n’est jamais facile. »

Rendez-vous le 24 mai à Saint-Denis pour des retrouvailles avec un trophée qu’il a déjà soulevé cinq fois ?

