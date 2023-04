Kim Min-jae va rentrer en Corée du Sud pour son service militaire 

Champion d’Italie mais pas encore général.

Alors qu’il s’apprête à devenir officiellement champion d’Italie avec le Napoli ce dimanche (en cas de victoire contre la Salernitana et défaite de la Lazio contre l’Inter), Kim Min-jae ne devrait pas s’éterniser sur les festivités qui s’annoncent grandioses. En effet, comme l’annonce le média Napoli News Korea, le défenseur central devrait effectuer son service militaire obligatoire en Corée du Sud entre les mois de juin et juillet prochains.

🚨 Kim Min-Jae will commence his mandatory military service in South Korea from this June to July

김민재 선수가 3주의 기초군사훈련을 진행하기 위해 올해 6월 입대합니다! pic.twitter.com/qA9ZvR1riW

— Napoli News Korea🇮🇹🇰🇷 (@NapoliNewsKorea) April 28, 2023