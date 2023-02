Kevin De Bruyne aperçu à son tour dans un restaurant McDonald’s

McDonald’s et les footballeurs, épisode 2.

Quelques jours après la soirée poker de Neymar conclue dans un fast-food parisien, c’est au tour de Kevin De Bruyne de se faire remarquer. Comme le rapporte le Sun, le milieu de terrain belge a été surpris devant l’entrée d’un restaurant McDonald’s de Manchester au lendemain du succès de son équipe à Arsenal (1-3). Mais cette fois, pas de burger à la main, puisque le joueur de 31 ans était présent pour tourner une publicité pour la célèbre chaîne de restauration rapide américaine.

Man City star Kevin De Bruyne spotted filming McDonald’s advert in the heart of Manchester… – The Sun #Mcdonalds #fastfood https://t.co/UEaXYF0tCZ

— Fast Food Alerts (@ellett62) February 18, 2023