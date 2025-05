La baston entre Kyks et le PSG se poursuit en coulisse

Contre-uno !

Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, sont en bras de fer depuis le départ du joueur l’été dernier : un litige financier dans lequel Kyks réclame 55 millions d’euros de salaires et primes impayés au PSG. Début avril, le clan Mbappé avait obtenu la saisie à titre conservatoire de ces 55 millions sur les comptes du club de la capitale. Mais ce lundi devant le juge d’exécution des peines, l’équipe championne de France a estimé que Mbappé n’avait « pas suffisamment apporté la preuve d’une apparence de créance et a échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement », comme l’indique l’AFP.

Le PSG demande 98 millions au joueur

Le PSG a « introduit une action devant le Tribunal judiciaire pour faire annuler la décision (de la commission juridique de la LFP) lui enjoignant de payer 55 millions d’euros ». Une procédure qui sera débattue le 26 mai. L’écurie de Nasser al-Khelaïfi surenchérit même d’une « contre-créance » de 98 millions d’euros, comme expliqué par Me Renaud Semerdjian auprès de l’AFP : « Kylian Mbappé doit de l’argent au PSG par les manoeuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice. L’objet n’est pas de récupérer les 98 millions d’euros mais de montrer que s’il nous doit de l’argent, sa créance n’est pas fondée. »

Selon le PSG, Kylian Mbappé avait, au moment de son départ pour Madrid, renoncé à une partie des sommes inclues dans son contrat.

