Pep Guardiola reçoit enfin les félicitations de son idole

Elle a cédé à son caprice.

Pep Guardiola, qui vient tout juste de fêter son titre de champion d’Europe avec Manchester City, avait évoqué il y a quelques mois son désir de voir Julia Roberts – l’une de ses trois idoles avec Michael Jordan et Tiger Woods – venir rendre visite à son club. L’actrice de 55 ans, de passage à Manchester en 2016, avait passé une tête à Old Trafford et pas à l’Etihad, au grand dam du Catalan qui avait chouiné devant la presse au sujet de cette histoire, il y a quelques semaines. Une crise d’enfant de 12 ans qui a bien fonctionné, pour son plus grand bonheur.

Pep Guardiola on… Julia Roberts 😅 pic.twitter.com/Ly58W6oWFe — B/R Football (@brfootball) March 15, 2023

De fait, après la victoire de Pep en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan (1-0) samedi, l’actrice a publié une photo du coach espagnol sur son compte Instagram avec la légende : « Félicitations Pep pour avoir mené ton équipe vers le titre de champion d’Europe », cela accompagné du hashtag ironique #soccermom.

Le début d’une belle histoire ?

