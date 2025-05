Julen Lopetegui nommé sélectionneur du Qatar

L’école espagnole sur le bout des Doha.

Vainqueur des Coupes d’Asie 2019 et 2023, le Qatar est en difficulté pour participer à une deuxième Coupe du monde. La fédération a même remercié le sélectionneur Luis García, après une cuisante défaite contre le Kirghizistan (1-3). Malgré des rumeurs autour de Christophe Galtier, Al-Annabi (les Grenats) ont officialisé l’arrivée de Julen Lopetegui afin de prendre la relève.

De retour à la tête d’une sélection après l’Espagne

Le Basque retrouve une équipe nationale pour la première fois depuis 2018 et l’imbroglio entre lui, la sélection espagnole et le Real Madrid. Depuis, il a enchaîné les hauts et les bas, entre une victoire en Ligue Europa avec Séville en 2020 et des passages décevants en Premier League avec les Wolves puis West Ham. Alors que la sélection qatarienne se prépare à un quatrième tour de qualifications, Lopetegui aura aussi à cœur d’assurer un troisième titre continental d’affilée.

We’re excited to embark on this journey together!🇶🇦🙏 #AlAnnabi pic.twitter.com/hcaWFSxoi3 — Qatar Football (@QFA_EN) May 1, 2025

À voir s’il y aura des manifestations pour son départ, comme à Milan.

Après le Qatar, l’Arabie saoudite va bien participer à la Gold Cup