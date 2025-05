Journée contre l’homophobie : Matić, Hassan et Gradit convoqués par la commission de discipline

La moindre des choses.

Après s’être fait remarquer en se désolidarisant de la journée contre l’homophobie ou avoir proféré une insulte homophobe lors de celle-ci samedi, Nemanja Matić (Olympique lyonnais), Ahmed Hassan (Le Havre) et Jonathan Gradit (RC Lens) sont convoqués début juin par la commission de discipline de la LFP.

Mostafa Mohamed sanctionné par son club

Le milieu serbe Nemanja Matić et l’attaquant égyptien Ahmed Hassana ont caché les couleurs de l’arc-en-ciel avec un scotch blanc, tandis que le capitaine des Sang et Or a proféré une insulte à caractère homophobe en rentrant aux vestiaires samedi. Pour rappel, le Nantais Mostafa Mohamed a lui annoncé dès vendredi qu’il refusait de jouer, comme lors des deux saisons précédentes. Il a été sanctionné par son club. Comme lors des précédents exercices, l’organe disciplinaire devrait proposer une mission pédagogique aux joueurs concernés. En cas de refus, ces derniers écoperont de plusieurs matchs de suspension.

