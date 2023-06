José Luis Mendilibar prolonge avec le Séville FC

Osez José.

Le Séville FC a confirmé dans un communiqué que « José Luis Mendilibar est reconduit comme entraîneur sévillan jusqu’en juin 2024 ». Le natif de Zaldibar en Espagne a connu une adaptation express. Arrivé à la place de Jorge Sampaoli en mars dernier, le technicien espagnol a réussi son premier objectif de maintenir la bande d’Ivan Rakitić en Liga. Cerise sur le gâteau : l’équipe a décroché la septième couronne européenne de l’histoire du club face à l’AS Roma, (1-1, 4-1 TAB) le 1er juin dernier à Budapest, en Hongrie.

🚨 José Luis Mendilibar renews his contract as manager of #SevillaFC until June 2024. ⚪🔴 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 6, 2023

L’entraîneur de 62 ans, passé auparavant par Eibar (2015-2021) et le Deportivo Alavés (2021-2022), affiche un bilan de huit victoires, six nuls et trois défaites.

C’est open Mendilibar.

