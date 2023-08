Jordan Amavi expédié à Brest

Une bonne semaine pour les supporters de l’OM.

Après le départ en prêt de Pol Lirola du côté de Frosinone, les Marseillais voient un autre de leur défenseur quitter le club : Jordan Amavi (29 ans) vient de s’engager en prêt avec le Stade brestois. Pour rappel, le latéral gauche avait été envoyé à Nice puis à Getafe ces 18 derniers mois.

👀 @JordanAmavi rejoint la 𝗖𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝘂 𝗣𝗼𝗻𝗮𝗻𝘁 ! ✍ https://t.co/ruUSijwxo9 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/t5xHKKwkYl — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2023

Le SB29 recrute donc un latéral expérimenté qui a déjà joué 250 matchs en professionnel et 159 matchs en Ligue 1. Les Bretons poursuivent eux leur brillant mercato et enregistrent une nouvelle recrue d’importance après les arrivées de Jonas Martin et Billal Brahimi cet été.

Tremble Rennes.

Billal Brahimi prêté en Bretagne