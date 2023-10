Le frisson de l’automne.

Le RC Lens, qui a gratté un nul à domicile face au PSV (1-1) ce mardi soir, est toujours invaincu après trois matchs dans son groupe de Ligue des champions. Avec 5 points, les hommes de Franck Haise sont deuxièmes, derrière Arsenal et ses 6 unités et surtout devant Séville et l’équipe d’Eindhoven, qui comptent 2 points chacun. Au micro de Canal+, Jonathan Gradit a salué encore une fois l’état d’esprit des siens : « On savait que (le PSV) était une belle équipe. En plus, ils mènent au score, il fallait pousser pour aller récupérer quelque chose. C’est nous, c’est notre personnalité, il faut qu’on continue de jouer notre jeu, c’est ce qu’on a fait encore aujourd’hui. Forcément, ça libère des espaces derrière, donc ils ont eu des occasions, mais au moins on joue notre va-tout. »

🗨️ "On peut se mettre à rêver. Il nous reste 3 matchs à faire à fond" Jonathan Gradit après le match nul du @RCLens face au PSV Eindhoven 🗣️

Le défenseur des Sang et Or a aussi savouré cette phase aller réussie : « Ce sont des gros matchs, c’est une poule compliquée, mais on a cinq points, on est bien, après ça va être dur d’aller chez eux aussi. Il nous reste trois matchs, trois matchs à fond, on peut se mettre à rêver, il faut au moins une victoire. On prend énormément de plaisir depuis la remontée il y a trois ans, là c’est la cerise sur le gâteau parce qu’on goûte à la plus haute compétition. C’est beaucoup de fierté. »

Plus de fierté que cette 15e place en Ligue 1, c’est sûr.

